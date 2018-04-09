قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي “إنّ ايران ستبقي ملتزمة بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي إلّا أن باقي الأطراف لو إنقلبت علي الاتفاق أوغيرت من مواقفها ستتخذ حينئذ ايران مواقف علي أساس ثوابتها الثلاثة التي تقوم عليها سياستها الخارجية وستصون بذلك مصالحها”.

وخلال مشاركته في حفل تكريم الذكرى الثانية عشرة لليوم الوطني للتقنية النووية اليوم الاثنين أكّد صالحي “على عدم قبول ايران إلقاء ثقل وأعباء هذا الإتفاق التاريخي علي عاتق جهة واحدة وتخلي باقي الأطراف عن تطبيق وتنفيذ تعهداتها”.

المصدر: وكالة ارنا