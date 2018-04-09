تماسكت أسواق النفط يوم الاثنين بعد أن هبطت بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن احتدام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية.

مضختان للنفط في الهند. صورة من أرشيف رويترز

وتترقب الأسواق يوم الاثنين أيضا الوضع في سوريا بعد تقارير نفاها البنتاجون عن أن القوات الأمريكية هاجمت قاعدة جوية كبيرة هناك.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بارتفاع 25 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.42 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ليشعل من جديد المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يكون من شأنها الإضرار بالنمو العالمي.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر في الولايات المتحدة أضافت 11 حفارا في الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل نيسان ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 808، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.

المصدر: رويترز