خروج 7 حافلات حتى الآن تقل عدداً من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2018 - 09:31
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السيد حسن نصرالله في "يوم الوفا للنصر" بالنبطية: عدم الانتخاب يمثل تخلياً عن المسؤولية وترك مصير البلد والناس للمجهول
السيد نصرالله: أثبتم دائماً أنكم أهل الوفاء وعلى عاتقكم في 6 أيار مسؤولية كبيرة يجب أن تترجم في صناديق الاقتراع
السيد نصرالله: هدفنا هو نجاح لائحة الأمل والوفاء بكامل أعضائها وأطلب اعتبار أي مرشح عليها كأحد مرشحي حزب الله
السيد نصرالله: التحصين السياسي للمقاومة يكون بالحضور القوي في المجلس النيابي للدفاع عن لبنان وسيادته واستقراره
السيد نصرالله: عرضت واشنطن علينا السلطة وكل ما يمكن أن يطمح إليه حزب سياسي مقابل التخلي عن المقاومة لكننا رفضنا
السيد نصرالله: الأخطر في كل ما كان يخطط للمقاومة في لبنان هو الاقتتال الداخلي والقتال بين الجيش اللبناني والمقاومة
السيد نصرالله: عام 2006 وخلال حرب تموز أعطى رئيس الحكومة وقتها قراراً بمصادرة أي شاحنة تحمل سلاحاً للمقاومة
السيد نصرالله: الضمانة الأكبر في حرب تموز مثلها دولة الرئيس نبيه بري من خلال موقعه في المقاومة وفي رئاسة مجلس النواب
السيد نصرالله: عام 2008 اجتمعت الحكومة حتى الفجر وأعطت الأوامر للجيش والقوى الأمنية بتفكيك شبكة اتصالات المقاومة
السيد نصرالله: الهدف في عام 2008 لم يكن شبكة السلكي التابعة للمقاومة بل كان افتعال اقتتال بين المقاومة والجيش
السيد نصرالله: هناك دول خليجية وأطراف سياسية لبنانية تعمل وتراهن من جديد على افتعال اقتتال بين الجيش اللبناني والمقاومة
السيد نصرالله: من المؤكد أن لبنان متجه نحو الإفلاس إذا واصلنا السير على النهج الماضي في الملف الاقتصادي
السيد نصرالله: نحن أمام وضع مالي استثنائي ويحتاج إلى نهج جديد ونرفض أن تقوم الحكومة الجديدة بإغراقنا أكثر في الديون
السيد نصرالله: موافقون على الاقتراض إذا كان ذلك مجدياً للبنان شرط ألا يكون خدمة لمصالح جهات وشخصيات معينة
السيد نصرالله: لن نكتفي بالتصويت ضد أي ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود وقد نضطر للنزول إلى الشارع
التلفزيون السوري: إستهداف مطار الـ"تي فور" العسكري في ريف حمص بعدة صواريخ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى
سانا: الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ التي استهدفت مطار الـ"تي فور" بريف حمص وأسقطت 8 منها
موقع "واللا" الإسرائيلي ينقل عن مصدر استخباري إقليمي أنَّ سلاح الجو الإسرائيلي هو من قصف مطار الــ"تي فور"
البنتاغون: واشنطن لم تنفذ أي ضربات جوية في سوريا لكن تواصل متابعة الوضع عن كثب
الجيش الفرنسي ينفي شن ضربات على مطار الـ"تي فور" العسكري في سوريا
بدء تنفيذ اتفاق خروج المخطوفين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق مقابل خروج إرهابيي "جيش الإسلام" إلى جرابلس
سانا: خروج 7 حافلات تقل عدداً من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم من دوما تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس
إجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من روسيا لمناقشة تقارير تحدثت عن تعرّض مدينة دوما لهجوم كيميائي
مراسل المنار في غزة: الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مركز تدريب تابع لكتائب القسام شمال القطاع
قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم قيادات من حركة حماس خلال مداهمات في القدس والضفة الغربية المحتلتين
مصادر يمنية: 15 شهيداً و5 جرحى بغارات لطائرات العدوان السعودي الأميركي على منطقة المحول بمديرية دمنة خدير في تعز
خروج 7 حافلات حتى الآن تقل عدداً من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي (وكالة سانا)
منذ 43 mins
9 April، 2018
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