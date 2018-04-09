نفت الولايات المتحدة الأحد أن تكون شنت غارات جوية في سوريا، بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ضربات صاروخية على مطار التيفور العسكري قتلت وأصابت عددا من الأشخاص.

وقال متحدث باسم البنتاغون “في الوقت الحالي لا ننفذ ضربات جوية في سوريا”، مضيفاً “غير اننا نواصل متابعة الوضع عن كثب، ونؤيد الجهود الدبلوماسية الجارية من اجل محاسبة المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا”.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) أن العديد من الصواريخ استهدفت فجر الإثنين مطار التيفور العسكري في وسط سوريا وادت الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ان هناك “عددا من الشهداء والجرحى” جراء الهجوم بالصورايخ على المطار، وكانت سانا قد رجحت في وقت سابق ان يكون الهجوم الصاروخي “اميركيا”.



وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور وتسقط عددا منها

بدوره ذكر مصدر عسكري سوري أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان بالصواريخ على مطار التيفور وأسقطت 8 صواريخ.

وقال المصدر لـ سانا “شهداء وجرحى جراء العدوان بالصواريخ على مطار التيفور ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى للعدوان وتسقط عددا من الصواريخ”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + وكالة سانا