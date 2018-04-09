تحدث رئيس وزراء المجر فكتور اوربان عن “نصر تاريخي” بعد نجاحه في الانتخابات التشريعية الأحد، مما يمهد له الطريق لولاية ثالثة على التوالي على رأس الحكومة.

وقال اوربان بعد اعلان نتائج رسمية جزئية “هذا نصر تاريخي يمنحنا الفرصة لمواصلة الدفاع عن أنفسنا والدفاع عن المجر”.

ووفقا للنتائج الرسمية الجزئية التي نشرها المكتب الوطني للانتخابات، فإن حزب “فيديس” بزعامة اوربان قد تصدر الانتخابات التشريعية التي اجريت الاحد بحصوله على 49.15% بعد فرز 64 في المئة من الاصوات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 68.80%

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية