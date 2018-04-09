ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أوضاع المنطقة والتطورات في سوريا، إضافة إلى موضوع الانتخابات القادمة في العراق.

وأفاد مكتب رئاسة الوزراء العراقية، في بيان، بأن الجانبين أشادا، خلال اتصال هاتفي “بالانتصارات على عصابات داعش الإرهابية وتحرير كامل الأراضي العراقية.. بدعم ومساعدة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان أن “الرئيسين ناقشا أوضاع المنطقة وتطورات الوضع في سوريا”، مع تشديدهما على أهمية “إنهاء بقايا عصابات داعش الإرهابية للحيلولة دون انتشارها مجددا”.

وأكد المكتب أن “الرئيسين أكدا على أهمية نجاح الانتخابات القادمة لإكمال مرحلة البناء والإعمار” في العراق.

وبحسب البيان، فقد أشار العبادي للرئيس الأمريكي إلى “رؤية العراق للتعاون والتنسيق الإقليمي ورغبته بعلاقات متوازنة مع جميع جيرانه بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم”.

المصدر: السومرية نيوز