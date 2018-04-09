علقت الحكومة المصرية على أنباء أشارت إلى عزم الحكومة المصرية الاستغناء عن موظفين حكوميين في شركات البترول بعد إدراجها في البورصة.

وقال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم يتخذ قرارا بالاستغناء عن العمالة في تلك الشركات.

وبين في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام أن طرح شركات البترول في البورصة، من أجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.

وتابع أن “قطاع البترول كبير، وبه اكتشافات كثيرة يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج لتوسعات كثيرة”، مؤكدا أن ذلك الطرح “يدعم قدرات الشركات على النمو، وتحسين أوضاعها”.

المصدر: وكالات