ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد ان كوريا الشمالية اكدت للولايات المتحدة بشكل مباشر أنها مستعدة للتفاوض بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب “الولايات المتحدة اكدت أن (الزعيم الكوري الشمالي) كيم جونغ اون مستعد لمناقشة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”. ولم يتضح كيف تم نقل رسالة بيونغ يانغ إلى الإدارة الأميركية.

والقمة التي ستجمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن مع كيم جونغ أون في 27 نيسان/أبريل، ستسبق لقاء تاريخيا مزمعا عقده بين كيم وترامب في أيار/مايو.

وسيكون كيم في 27 نيسان/أبريل أول زعيم كوري شمالي يطأ أرض الجنوب منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية