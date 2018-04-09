أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيلين في حادث مروري على اوتوستراد حالات باتجاه جونية، وقد سبب الحادث ازدحاما في المحلة.

وعن تفاصيل ما حدث، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان سيارة مجهولة صدمت مساء اليوم على المسلك الغربي لأوتوستراد حالات مقابل شركة سانيتا، المواطنتين جميلة ح. خ. (مواليد العام 1969 حبوش- الجنوب) وباسمة م. د. (مواليد العام 1958 شحيم- اقليم الخروب)، بينما كانتا تجتازان المسلك، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لتحديد السيارة الصادمة وهوية سائقها. فيما نقلت الجثتان بواسطة فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جبيل إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام