أعلن البيت الأبيض، يوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي القيادة العسكرية يوم الاثنين.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن ترامب سيعقد اجتماعا وعشاء يوم الاثنين في البيت الأبيض مع كبار القادة العسكريين، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن فريق الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، سيدرس اليوم الخيارات المحتملة للتعامل مع “الهجوم الكيميائي بدوما السورية”.

وصرح منوتشين، خلال مقابلة مع قناة “CBS”، الأحد، تعليقا على التقارير التي زعمت استخدام القوات السورية أسلحة كيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق “يبدو أن هذا الحادث مثال شنيع جديد لأعمال نظام (الرئيس السوري بشار الأسد)”.

وأشار منوتشين إلى أن فريق البيت الأبيض للأمن القومي سيبث الأحد الخطوات، التي ستتخذها الولايات المتحدة في ظل الأوضاع الحالية بسوريا.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي قائلا “يمكنني أن أؤكد لكم أن أعضاء فريق الأمن القومي سيدرسون خيارات مختلفة تحدث عنها الرئيس الأمريكي”.

المصدر: وكالات