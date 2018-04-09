أعلنت السلطات الأمنية الليبية غرب البلاد العثور على ثلاث جثث لأطفال من العائلة نفسها اختطفوا على أيدي مسلحين أواخر العام 2015.

وأكد جهاز المباحث الجنائية، في بيان نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أنه في إطار التحقيقات الجارية في اختطاف أبناء عائلة الشرشاري تبين قتلهم، ودفنهم في غابة “البراعم” جنوب بلدة صرمان (غرب العاصمة طرابلس)، حيث تم العثور على رفاتهم.

وذكر الجهاز أنه تمكن، في يوم 15 آذار/مارس الماضي، من القبض على المتورطين في خطف أبناء الشرشاري منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2015. واعترف المتورط الرئيسي في العصابة، المدعو النمري المحجوبي، القائد الميداني لـ”سرية البركان” بمكان وجود الأطفال.

فيما أكد مدير مستشفى صرمان، حمزة معتوق، “وصول جثامين أبناء الشرشاري الثلاثة إلى المستشفى صرمان”، مضيفا أن “الطبيب الشرعي يعمل الآن على فحص الجثث التي وُجدت متحللة”، مرجحا أن “يكون الأطفال الثلاثة قُـتلوا منذ عام ونصف العام إلى عامين”.

وكانت مجموعة مسلحة قامت، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015، باعتراض سيارة العائلة وهي تنقل الأطفال ذهب (12 عاما)، ومحمد (8 أعوام)، وعبد الحميد (5 أعوام)، مع والدتهم إلى المدرسة داخل بلدة صرمان، وأطلقوا رصاصا كثيفا على السيارة وأصابوا سائقها بخمس رصاصات في رجليه، واختطفوا الأطفال.

وطلب المختطفون فدية من عائلة الشرشاري لكن المفاوضات فشلت، ما دفع الخاطفين لقتل الأطفال بعد شهر، بحسب ما ذكر محققون.

والأطفال المخطوفون هم أبناء رجل الأعمال الليبي رياض عبدالحميد الشرشاري، وطالبه الخاطفون بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحهم، وشكلت قضية الأطفال المختطفين الثلاثة قضية رأي عام في ليبيا خلال الأعوام الماضية.

المصدر: وكالات