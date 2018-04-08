عشيرة آل شمص: سنصوت للامل والوفاء في السادس من ايار – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2018 - 21:45
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السيد نصرالله في "يوم الوفا للنصر" بالنبطية: عدم الانتخاب يمثل تخلياً عن المسؤولية وترك مصير البلد والناس للمجهول
السيد نصرالله: أثبتم دائماً أنكم أهل الوفاء وعلى عاتقكم في السادس من أيار مسؤولية كبيرة يجب أن تترجم في صناديق الاقتراع
السيد نصرالله: هدفنا هو نجاح لائحة الأمل والوفاء بكامل أعضائها وأطلب اعتبار أي مرشح عليها كأحد مرشحي حزب الله
السيد نصرالله: يجب أن يكون أهل الجنوب بكل طوائفهم حاسمين في دعم وتحصين خيار المقاومة من خلال أصواتهم في 6 أيار
السيد نصرالله: التحصين السياسي للمقاومة يكون بالحضور القوي في المجلس النيابي للدفاع عن لبنان وسيادته واستقراره
السيد نصرالله: شعب المقاومة عصي على اليأس وثقافتنا هي ثقافة الأمل والوفاء أصل في إيماننا وعقيدتنا
السيد نصرالله: عرضت واشنطن علينا السلطة وكل ما يمكن أن يطمح إليه حزب سياسي مقابل التخلي عن المقاومة لكننا رفضنا
السيد نصرالله: محاولة الترغيب تمت برسالة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني ونقلها الصحافي اللبناني الأصل جورج نادر
السيد نصرالله: الأخطر في كل ما كان يخطط للمقاومة في لبنان هو الاقتتال الداخلي والقتال بين الجيش اللبناني والمقاومة
السيد نصرالله: في عام 2006 وخلال حرب تموز أعطى رئيس الحكومة وقتها قراراً بمصادرة أي شاحنة تحمل سلاحاً للمقاومة
السيد نصرالله: الضمانة الأكبر في حرب تموز مثلها دولة الرئيس نبيه بري من خلال موقعه في المقاومة وفي رئاسة مجلس النواب
السيد نصرالله: في عام 2008 اجتمعت الحكومة حتى الفجر وأعطت الأوامر للجيش والقوى الأمنية بتفكيك شبكة اتصالات المقاومة
السيد نصرالله: الهدف في عام 2008 لم يكن شبكة السلكي التابعة للمقاومة بل كان افتعال اقتتال بين المقاومة والجيش
السيد نصرالله: هناك دول خليجية وأطراف سياسية لبنانية تعمل وتراهن من جديد على افتعال اقتتال بين الجيش اللبناني والمقاومة
السيد نصرالله: من المؤكد أن لبنان متجه نحو الإفلاس إذا واصلنا السير على النهج الماضي في الملف الاقتصادي
السيد نصرالله: نحن أمام وضع مالي استثنائي ويحتاج إلى نهج جديد ونرفض أن تقوم الحكومة الجديدة بإغراقنا أكثر في الديون
السيد نصرالله: موافقون على الاقتراض إذا كان ذلك مجدياً للبنان شرط ألا يكون خدمة لمصالح جهات وشخصيات معينة
السيد نصرالله: لن نكتفي بالتصويت ضد أي ضرائب جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود وقد نضطر للنزول إلى الشارع
الدفاع الروسية: الاتفاق مع مسلحي "جيش الإسلام" على خروجهم من دوما وتخليهم عن السلاح وهذا يؤكد عدم استخدام الكيماوي
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث تهديد السلم والأمن الدوليين
ترامب يتوعد الحكومة السورية "بدفع ثمن باهظ" بسبب الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
قناة "سي بي أس" الأميركية: فريق ترامب للأمن القومي يجتمع للبحث في خيارات الرد "على الهجوم الكيميائي" في دوما
الخارجية الفرنسية تدعو مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع سريع لبحث الوضع في الغوطة الشرقية لدمشق
مصدر في الخارجية السورية: الاتهامات بشن هجوم كيميائي في دوما "أسطوانة مملة غير مقنعة إلا للدول التي تدعم الارهاب"
الخارجية الروسية: التدخل العسكري بذرائع مختلقة ومفبركة في سوريا هو أمر غير مقبول بتاتاً ويمكن أن تنجم عنه أوخم العواقب
الخارجية الإيرانية: اتهام سوريا باستخدام السلاح الكيميائي ذريعة للقيام بعمل عسكري ضدها وهذا يعقد الأوضاع
وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان: لا وجود لأبرياء في قطاع غزة والجميع مرتبطون بحماس ويحصلون على رواتب منها
مراسل المنار: 4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة في عاشر أيام مسيرات العودة
رئيس الجمهورية ميشال عون: قيمة القروض والهبات التي نتجت عن مؤتمر سيدر ستساعد بلا شك على النهوض الاقتصادي للبنان
الرئيس عون: حزب الله أفراده لبنانيون يعيشون بقراهم على الحدود للدفاع عنها وعن لبنان وحرروا جنوبه من الاحتلال الاسرائيلي
الرئيس عون: الرئيس السوري بشار الأسد هو حاليا رئيس لبلاده وعلينا التعامل مع الحكومة الموجودة ولا خيار آخر لدينا
مراسل المنار: جيش العدو بدأ بناء الجدار الإسمنتي بين مستعمرتي مسكفعام والمطلة المحاذية لبلدتي العديسة وكفركلا الجنوبية
وزير الدفاع اللبناني يدين بشدة الوقاحة الاسرائيلية عبر اختراقاتها الدائمة ومساعيها لتخريب الأمن والاستقرار في لبنان
الوزير خليل: ليعلم العدو الإسرائيلي ومن يغطيه أنه سيواجه عند أي خرق لنقاط التحفظ بموقف لبناني مميز واستثنائي رادع
عشيرة آل شمص: سنصوت للامل والوفاء في السادس من ايار
منذ 39 mins
8 April، 2018
تقارير مصورة
أكد عشيرة آل شمص انها ستصوت للائحة الامل والوفاء في السادس من ايار.
المصدر:
قناة المنار
الانتخابات النيابية
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