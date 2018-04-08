بدء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مهرجان الوفاء للنصر في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2018 - 17:43
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وحدات الجيش السوري تسيطر على كامل بلدة الريحان والطريق الرئيس الواصل بين مشفى ابن سينا ودوما بعد مواجهات مع الإرهابيين
مصدر رسمي سوري: التوصل الى اتفاق لخروج المخطوفين من دوما مقابل خروج ارهابيي "جيش الاسلام" الى جرابلس بريف حلب الشمالي
الاخبارية السورية: ممثلو الدولة تقدموا خلال اجتماع مع ممثلي إرهابيي "جيش الاسلام" بالشروط السورية لتكون فرصة أخيرة لهم
الاخبارية السورية: المطالب تمثلت بإخراج المخطوفين وتسليم قوائم حقيقية لهم وتسليم المخطوفين في معتقلات "جيش الإسلام"
ترامب يتوعد الحكومة السورية "بدفع ثمن باهظ" بسبب الهجمات الكيميائية المزعومة في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
الخارجية الروسية: شائعة استخدام الجيش السوري للكيميائي هدفها حماية الإرهابيين وتبرير تدخل خارجي محتمل وغير مقبول بسوريا
مصدر سوري مطلع: نظام بني سعود يحاول الحفاظ على حياة تنظيمه الإرهابي "جيش الاسلام" عبر إعادة الترويج لفبركة الكيماوي
وزير الحرب الصهيوني افيغدور ليبرمان: لا وجود لأبرياء في قطاع غزة والجميع مرتبطون بحماس ويحصلون على رواتب منها
مراسل المنار: 4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة في عاشر أيام مسيرات العودة
رئيس الجمهورية ميشال عون: قيمة القروض والهبات التي نتجت عن مؤتمر سيدر ستساعد بلا شك على النهوض الاقتصادي للبنان
الرئيس عون: حزب الله أفراده لبنانيون يعيشون بقراهم على الحدود للدفاع عنها وعن لبنان وحرروا جنوبه من الاحتلال الاسرائيلي
الرئيس عون: الرئيس السوري بشار الأسد هو حاليا رئيس لبلاده وعلينا التعامل مع الحكومة الموجودة ولا خيار آخر لدينا
مراسل المنار: جيش العدو بدأ بناء الجدار الإسمنتي بين مستعمرتي مسكفعام والمطلة المحاذية لبلدتي العديسة وكفركلا الجنوبية
وزير الدفاع اللبناني يدين بشدة الوقاحة الاسرائيلية عبر اختراقاتها الدائمة ومساعيها لتخريب الأمن والاستقرار في لبنان
الوزير خليل: ليعلم العدو الإسرائيلي ومن يغطيه أنه سيواجه عند أي خرق لنقاط التحفظ بموقف لبناني مميز واستثنائي رادع
النائب علي خريس: الانتخابات النيابية ستحدد المسار السياسي لوطننا والتحالف بين حركة أمل وحزب الله استراتيجي
نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدعو الى وقفة تصامنية مع الصحافيين الفلسطينيين في مقر النقابة الأربعاء 12 ظهراً
الحشد الشعبي ينهي تفتيش 3 قرى ويعثر على مضافة لداعش شمال شرق بعقوبة ويباشر تمشيط مناطق واسعة في الحويجة
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز "بدر 1" على لواء الرادارات في خميس مشيط بعسير
ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء النزاع التجاري يقضي بفرض ضرائب متبادلة وحماية الملكية الفكرية
السفارة الروسية في لندن تتهم بريطانيا بحجب معلومات بشكل عمدي في قضية تسميم سكريبال
مقتل شخص وإصابة 5 بجروح جراء حريق كبير اندلع في الطبقة الخمسين من برج ترامب في نيويورك
بدء كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مهرجان الوفاء للنصر في النبطية
منذ 11 mins
8 April، 2018
التعليقات
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السيد نصرالله: لائحة الأمل والوفاء هذا الاسم أو العنوان أتخذ عمدا بما له من دلالات
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