قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه يتوقع التوصل الى نهاية للنزاع التجاري المتصاعد مع الصين. وكتب ترامب على تويتر أن “الصين ستزيل الحواجز التجارية لان القيام بذلك هو الشيء الصحيح”.

وتابع أن “الضرائب ستكون متبادلة وسيتم التوصل لاتفاق حول الملكية الفكرية. مستقبل عظيم لكلا البلدين”. وأكد ترامب “سنظل اصدقاء على الدوام مهما حدث بشان خلافنا بخصوص التجارة” في اشارة الى الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأدت المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى تراجع أسواق المال العالمية نحو اثنين بالمئة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية