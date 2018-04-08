أكد مصدر مطلع أن نظام بني سعود الوهابي الذي أوجد تنظيم القاعدة الإرهابي يحاول الحفاظ على حياة تنظيمه الإرهابي المسمى “جيش الإسلام” عبر محاولة إعادة الترويج لفبركات الكيماوي وذرف دموع التماسيح على الغوطة الشرقية.

وقال المصدر ان على مملكة آل سعود أن تتوقف عن دعم الإرهابيين في سورية وفي مناطق أخرى من العالم.

وأضاف المصدر نعلم جيداً ويعلم العالم دور هذه المملكة في تشكيل وتمويل ورعاية الفكر التكفيري الإرهابي من أفغانستان وإلى سورية والعراق.

ولفت المصدر إلى أن جميع المصائب التي تتعرض لها شعوب المنطقة والإقليم هي نتيجة لسياسات بني سعود وإيديولوجيتها التي تتماهى مع إيديولوجيات التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها.

المصدر: وكالة سانا