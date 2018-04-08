أعلنت باكستان الأحد أنها استدعت سفير واشنطن لديها للاحتجاج على وفاة سائق دراجة نارية لدى اصطدامه بمركبة دبلوماسية أميركية.

وأصيب شخص آخر في الحادث الذي وقع عند إشارة مرور في اسلام أباد ليل السبت بين رجلين على دراجة نارية وسيارة تابعة للسفارة.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الباكستانية أن “السفير الأميركي أعرب عن تعاطفه العميق وأسفه على الوفاة وأكد أن السفارة ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق”.

وذكرت الشرطة أن عتيق بايغ (22 عاما) توفي اثر إصابات في رأسه في حين أصيب قريبه الذي كان كذلك على متن الدراجة النارية.

وأوضحت أن الملحق العسكري الأميركي كان يقود السيارة وأدلى بشهادة في مركز شرطة محلي قبل أطلاق سراحه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية