المصدر السوري : جميع المصائب التي تتعرض لها شعوب المنطقة والإقليم هي نتيجة لسياسات بني سعود وأيديولوجيتها التي تتماهى مع أيديولوجيات التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 8 2018 - 13:11
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
اكتمال التحضيرات للمهرجان الانتخابي "يوم الوفا للنصر" الذي سيقام عصر الأحد في النبطية وسيتحدث خلاله السيد حسن نصرالله
نادي الأسير الفلسطيني: استشهاد المعتقل الجريح "محمد عنبر" في مستشفى صهيوني ليرتفع شهداء الحركة الوطنية الأسيرة الى 214
مصدر رسمي سوري: أي مفاوضات تجري الآن مع الدولة السورية حصرا بعد أن استجدى إرهابيو "جيش الاسلام" وقف العمليات العسكرية
المصدر الرسمي: موافقة الدولة على التفاوض أساسها حقن دماء المدنيين والإفراج عن المختطفين وإخراج "جيش الإسلام" الى جرابلس
سانا: طلب ارهابيي "جيش الإسلام" للتفاوض جاء بعد الضربات الموجعة التي تلقوها بالعملية العسكرية الحاسمة على مواقعهم بدوما
مصدر سوري مطلع: على مملكة آل سعود أن تتوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا والعالم ونعلم جيدا دورها في تشكيل وتمويل الارهاب
مصدر سوري مطلع: نظام بني سعود يحاول الحفاظ على حياة تنظيمه الإرهابي "جيش الاسلام" عبر اعادة الترويج لفبركة الكيماوي
الدفاع الروسية: ننفي بشدّة الأنباء عن إستخدام الجيش السوري أسلحة كيماوية في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
الدفاع الروسية: بعض الدول الغربية تتخذ إجراءات لإفشال عملية اجلاء مسلحي "جيش الإسلام" من دوما باستخدام موضوع الكيماوي
رئيس مجلس النواب الأردني: يوجد تنسيق أمني مع الحكومة السورية لضبط الحدود المشتركة ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت سابقا
عاطف الطراونة: أنا مع عودة سوريا الى مقعدها في الجامعة العربية لأنه لا يجوز إقصاء دولة نتيجة لخلاف سياسي طارئ
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز "بدر 1" على لواء الرادارات في خميس مشيط في عسير
مراسل المنار: جيش العدو بدأ بناء الجدار الإسمنتي بين مستعمرتي مسكفعام والمطلة المحاذية لبلدتي العديسة وكفركلا الجنوبية
وزير الدفاع يدين بشدة الوقاحة الاسرائيلية المتمادية عبر اختراقها الدائم وساعيها لتخريب الأمن والاستقرار في لبنان
الوزير يعقوب الصراف: استباحة الاجواء لا يمكن السكوت عنها ونحمل الحكومة الاسرائيلية مغبة أي عمل عدائي قد تقدم عليه
الوزير السابق فيصل كرامي: الانتخابات فرصة لولادة كتلة معارضة وازنة يمكن أن تضع حدا للفساد الذي يتمتع بحماية عالية السقف
النائب السابق أسامة سعد: الانتخابات فرصة لوضع كل الملفات على طاولة الحوار ومنها مطالب الناس وبخاصة الشباب منهم
النائب هاني قبيسي: لبنان إنتصر ولن يعود الى الوراء وفي كل بيان وزاري ستكتب من جديد كلمة مقاومة لأن الطائف أقر هذا الحق
النائب ابراهيم كنعان: بمنظومة سياسية نظيفة وعسكرية قوية وقضائية مستقلة ننقل لبنان الى ما يصبو اليه اللبنانيون
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن المادة 50 في الموازنة: أهذه مقدمة لاكتساب الجنسية وللتوطين خلافا للدستور؟
الطوائف المسيحية الأورثوذكسية التي تتبع التقويم الشرقي تحتفل بعيد الفصح بقداديس تعمّ مختلف المناطق اللبنانية
متتروبوليت بيروت للروم الأروثوذكس المطران الياس عودة يترأس قداس الفصح في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت
الجيش اللبناني: طيران ليلي بين أيام 10 و 13 الجاري يتخللها انتقال بين قواعد حامات ورياق والقليعات وبيروت الجوية
فرنسا: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يبدأ زيارة لـ 3 أيام حيث يلتقي الرئيس ماكرون ويوقع 12 بروتوكولا بمجالات مختلفة
الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة الفساد
المصدر السوري : جميع المصائب التي تتعرض لها شعوب المنطقة والإقليم هي نتيجة لسياسات بني سعود وأيديولوجيتها التي تتماهى مع أيديولوجيات التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها (وكالة سانا)
منذ 49 mins
8 April، 2018
التعليقات
ذات صلة
إعلان السيد نصر الله عن مكافحة الفساد.. وتجاوب بقية الافرقاء
نظام بني سعود يحاول الحفاظ على حياة تنظيم “جيش الإسلام” الإرهابي عبر محاولة إعادة الترويج لفبركات الكيماوي
باكستان تستدعي السفير الأميركي اثر حادث مروري لسيارة دبلوماسية
الجيش المصري يعلن قتل أربعة ارهابيين في سيناء
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..