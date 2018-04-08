نفى مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، بشدة الأنباء حول استخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية في دوما بالغوطة الشرقية، مؤكداً أنَّها لا تتوافق مع الواقع.

وقال رئيس المركز اللواء يوري إيفتوشينكو، “ننفي هذه المعلومات بشدة”، مضيفاً “نعلن استعدادنا لإرسال خبراء روس في مجال الأمن الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي إلى دوما فوراً بعد تحريرها من المسلحين لجمع المعلومات التي ستؤكد أن هذه التصريحات مفبركة”.

وأكد اللواء أن روسيا تبدأ اليوم الأحد عملية لإجلاء مسلحي “جيش الإسلام” من مدينة دوما، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الغربية تتخذ إجراءات تهدف لإفشال هذه العملية باستخدام موضوع استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية.

المصدر: وكالة انترفاكس الروسية