دمشق وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري على عدد من المزارع عند الجهة الجنوبية والغربية من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، بعد معارك مع إرهابيي “جيش الاسلام”، وتقدر المساحة التي بقيت تحت سيطرة “جيش الاسلام” في مدينة دوما بحوالي 19 كلم مربع، كما دمَّر سلاح الجو في الجيش السوري آلية مصفحة لإرهابيي “جيش الإسلام” في محيط مدينة دوما.

ـ استشهد 6 مدنيين بينهم طفلة وأُصيب أكثر من 38 أخرين بعضهم بحالة خطرة، إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على حي المزة ومحيط ساحة الأمويين بدمشق، مصدرها مسلحو “جيش الإسلام” في دوما.

واستهدف سلاح الجو في الجيش السوري معاقل إرهابيي “جيش الإسلام” في مدينة دوما، رداً على استهداف “جيش الإسلام” المدنيين والأحياء السكنية في دمشق بالقذائف الصاروخية.

ـ منع “جيش الإسلام” مدنيي دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، من مغادرة المدينة وأطلق النار على المتظاهرين.

ـ خرجت مظاهرة يوم أمس بالقرب من مبنى البلدية سابقاً ببلدة ببيلا في ريف دمشق الجنوبي، دعماً لمشروع “المصالحة” مع الجيش السوري في تلك المنطقة.

– أبرم فصيل “جيش الأبابيل _الجيش الحر” المتواجد في حي التضامن جنوب دمشق، اتفاق مع الجانب الروسي يقضي بخروج مسلحيه، بدءًا من صباح اليوم السبت إلى مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي مع سلاحهم الخفيف، فيما يُقدر عدد المسلحين بما يقارب 1500 مسلح، بحسب تنسيقيات المسلحين.

درعا وريفها:

ـ أصيب 3 مدنيين بينهم امرأة إثر انفجار عبوةٍ ناسفة زرعها مجهولون، في بلدة المزيريب بريف درعا الشمالي الغربي.

ـ احتجزت فصائل “الجيش الحر” سيارة تحمل رشاشات ثقيلة متَّجهة إلى مناطق المجموعات المرتبطة بداعش، في قرية الشيخ سعد في ريف درعا الشمالي الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من المدنيين في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بحجة حيازة السلاح.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 12 شاباً من قرية كسرة فرج بريف الرقة الجنوبي بعد العثور على جثة لأحد مسلحيها قرب القرية.

ـ أُصيب أحد مسحلي “قسد” جراء الاشتباكات مع “لواء ثوار الرقة” التابع لها، قرب قرية القحطانية بريف الرقة الشمالي الغربي.

حلب وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين من فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً وأُصيب اثنان آخران، جراء تفجير “الوحدات الكردية” إحدى نقاط تلك الفصائل في شارع الفيلات بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ قُتل 9 أشخاص وأُصيب آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب المسجد الكبير بمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، كما قُتل مدنيٌ بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، عند المدخل الشرقي لمدينة الأتارب بريف حلب الغربي، بالتزامن مع مرور رتل للجيش التركي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “جيش العزة _الجيش الحر”، المدعو “نصر عزكور” مع مرافقه “عبد الرحمن الديري”، بانفجار عبوة ناسفة في سيارة كانت تقلهما قرب مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي.

حماه وريفها:

ـ وصل رتل عسكري تركي إلى محيط مدينة مورك في ريف حماه الشمالي، برفقة مسلحين من “حركة أحرار الشام” و”فيلق الشام”، وذلك بهدف إنشاء نقطتي مراقبة لخفض التصعيد في المنطقة، ويتألف الرتل من 100 آلية ثقيلة و50 شاحنة تحمل معدات لوجستية.