اعتبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي اننا”تخيفنا جدا، وكل الشعب اللبناني، المادة الخمسون التي أضيفت بسحر ساحر على موازنة العام 2018. وهي أن “كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان، يمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين…”، سائلا “أهذه مقدمة لاكتساب الجنسية، وللتوطين خلافا للدستور؟”.

وشكر الدول التي شاركت في مؤتمر “سيدر” آملا الالتزام اللبناني “بالإصلاحات المالية والهيكلية والكهربائية المطلوبة وفي البنى التحتية”. ورأى انه “بات من الضرورة بمكان وضع آلية رقابة دولية مباشرة، تقودها فرنسا، من أجل حسن تثمير القروض والهبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام