دانت فرنسا السبت “اطلاق النار العشوائي” للجيش الاسرائيلي الذي ادى الى استشهاد تسعة فلسطينيين الجمعة واصابة المئات وقالت ان “استخدام القوة يجب الا يكون مفرطا”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية انييس فون دير مول في بيان “تدين فرنسا اطلاق النار العشوائي للجيش الاسرائيلي. لا بد من القاء الضوء على هذه الحوادث الخطيرة”.

واضافت المتحدثة “تطلب فرنسا من السلطات المعنية ضبط النفس مشددة على ان استخدام القوة يجب الا يكون مفرطا طبقا للقانون الدولي الانساني تفاديا لوقوع ضحايا جديدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية