مصدر عسكري في نجران: عملية نوعية لمجاهدي الجيش واللجان على مواقع الجيش السعودي في موقع نهوقة
المصدر العسكري: مصرع وجرح العديد من الجنود السعوديين خلال العملية النوعية في موقع نهوقة
مصدر عسكري في البيضاء: مجاهدو الجيش واللجان يفشلون محاولة تسلل لمنافقي العدوان في مديرية ذي ناعم
المصدر العسكري: خسائر في عديد وعتاد موالي العدوان خلال افشال تسللهم في مديرية ذي ناعم
مصدر أمني: الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف تلقي القبض على المرتزق الخطير نجيب عبد الله عون
المصدر الأمني: المرتزق الموقوف ترأس خلية رصد لتجمعات المواطنين والوقفات وتحركات الجيش واللجان ورجال الأمن
المصدر الأمني: الموقوف قام بتسليم مشغليه معلومات عن موكب الرئيس الصماد اثناء زيارته للجوف سابقاً
جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في وادي دهية بقطاع العارضة
جيزان: تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود السعوديين في الخوبة بصاروخ موجه ومقتل طاقمها
جيزان: قصف صاروخي يدك تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر المعطن
نجران: استهداف موقع السديس ورقابة نهوقة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية
المصدر: المسيرة