مصدر عسكري في نجران: عملية نوعية لمجاهدي الجيش واللجان على مواقع الجيش السعودي في موقع نهوقة

المصدر العسكري: مصرع وجرح العديد من الجنود السعوديين خلال العملية النوعية في موقع نهوقة

مصدر عسكري في البيضاء: مجاهدو الجيش واللجان يفشلون محاولة تسلل لمنافقي العدوان في مديرية ذي ناعم

المصدر العسكري: خسائر في عديد وعتاد موالي العدوان خلال افشال تسللهم في مديرية ذي ناعم

مصدر أمني: الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف تلقي القبض على المرتزق الخطير نجيب عبد الله عون

المصدر الأمني: المرتزق الموقوف ترأس خلية رصد لتجمعات المواطنين والوقفات وتحركات الجيش واللجان ورجال الأمن

المصدر الأمني: الموقوف قام بتسليم مشغليه معلومات عن موكب الرئيس الصماد اثناء زيارته للجوف سابقاً

جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في وادي دهية بقطاع العارضة

جيزان: تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود السعوديين في الخوبة بصاروخ موجه ومقتل طاقمها

جيزان: قصف صاروخي يدك تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر المعطن

نجران: استهداف موقع السديس ورقابة نهوقة بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية

المصدر: المسيرة