شعار نبني ونحمي يرفع في باحات الأقصى.. واللبنانيون مستاؤون من سيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2018 - 21:14
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اكتمال التحضيرات للمهرجان الانتخابي "يوم الوفا للنصر" الذي سيقام عصر الأحد في النبطية وسيتحدث خلاله السيد حسن نصرالله
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد: تعاوننا مع حركة أمل ليس موجها ضد أحد
السيد ابراهيم أمين السيد: الوجود أمام صندوق الإقتراع في الإنتخابات المقبلة هو كما الوجود في أي جبهة
6 شهداء و37 جريحاً جراء استهداف إرهابيي جيش الإسلام أحياء في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية
الجيش السوري يرد على اعتداءات إرهابيي جيش الإسلام ويستهدف مقار لهم والمواقع التي انطلقت منها القذائف على دمشق
وحدات من الجيش السوري تقتحم خطوط إرهابيي جيش الإسلام الأمامية في مزارع دوما وسط حالة من الفوضى في صفوفهم
مصدر سوري رسمي: إرهابيو جيش الإسلام في حالات انهيار وأذرعهم الإعلامية تستعيد فبركات الكيماوي
المصدر: لم تنفع مسرحيات الكيماوي في الغوطة والدولة السورية مصممة على إنهاء الإرهاب في كل شبر من أراضيها
وزارة الدفاع الروسية: خروج 33345 ألف شخص من مدينة دوما في الغوطة الشرقية منذ 5 أذار/مارس
الدفاع الروسية: مسلحو جيش الإسلام أطاحوا بقادة التنظيم الذين تفاوضوا بخصوص الخروج من دوما
الجيش التركي يعلن عن انشاء نقطة مراقبة له في منطقة مورك في ريف حماة الشمالي تبعد 88 كلم عن الحدود التركية
وزير الخارجية التركي يقول إن العملية التي تجريها قوات بلاده في عفرين تحول دون توسع الإرهاب بإتجاه أوروبا وأميركا
مسؤول كردي يقول إن التحالف الأميركي يقيم قواعد عسكرية جديدة شرق الفرات بالتنسيق مع "قسد"
الفلسطينيون في قطاع غزة يشيعون شهداء الجمعة الثانية لمسيرات العودة وسط مطالبات بمحاسبة الإحتلال على جرائمه
اسماعيل هنية: شعبنا متمسك بثوابته وفي مقدمتها حق العودة والمعركة مع الإحتلال معركة في عالم الوعي والسياسة والعسكر
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري: حذرنا طويلاً من الإنفجار ولم يتم التقاط الرسالة ومطلب العودة لا تراجع عنه
صائب عريقات يدعو إلى فتح تحقيق دولي فوري بجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الإيرانية يبدأ الأحد جولة تشمل السنغال والبرازيل والأوروغواي وناميبيا
مواجهات بين "قوات الحزام الأمني" و"قوات أمن الضالع" التابعتين للعدوان في منطقة الضالع اليمنية
الإخوان المسلمون: شاركنا بكل صدق في بناء المجتمع السعودي وبن سلمان يسعى لتولي العرش برعاية صهيو-أمريكية
حزب الرفاه الموريتاني يدين بشدة تصريحات ولي العهد السعودي حول "حق" الصهاينة في فلسطين
حزب الرفاه يدعو إلى التنبه من خطورة المرحلة التي تهدف إلى تصفية الأمة بأكملها من خلال "صفقة القرن"
مقتل 3 أشخاص جراء دهس سيارة عدداً من المواطنين في مدينة مونستر وانتحار السائق
السفارة الروسية في لندن تطلب لقاء بين السفير الروسي ألكسندر ياكوفينكو ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
الخارجية الباكستانية تستدعي نائب المفوض السامي الهندي على خلفية اتهام القوات الهندية بخرق وقف إطلاق النار في كشمير
شعار نبني ونحمي يرفع في باحات الأقصى.. واللبنانيون مستاؤون من سيدر
منذ 42 mins
7 April، 2018
تقارير مصورة
شعار نبني ونحمي يرفع في باحات المسجد الأقصى المبارك واللبنانيون مستاؤون من سيدر..
نبني ونحمي
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