قتل وجرح العديد من الاشخاص السبت عندما دهست سيارة حشدا من المارة وسط مدينة مونستر غرب المانيا، بحسب ما افادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن “السيارة دهست المارة في المدينة ما أدى الى وقوع قتلى وجرحى”، وتابعت “الرجاء تجنب المنطقة ونحن في الموقع”، ودعت “السكان الى تجنب التكهنات حول الحادث”.

وبحسب نسخة مجلة “شبيغل” على الانترنت فإن السلطات الالمانية تفترض ان الحادث هو هجوم، لكن لم يصدر اي تأكيد رسمي لذلك.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة الالمانية “انتحار سائق العربة”، وتابعت ان “السائق قتل نفسه بإطلاق رصاصة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية