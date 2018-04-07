دانت “جبهة العمل الإسلامي في لبنان” على لسان مرشحها عن دائرة بيروت الثانية عمر غندور المجزرة الدموية البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الصهاينة بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل أمس على حدود قطاع غزة خلال فعاليات مسيرة العودة.

واعتبر غندور في حديث له السبت ان “الصهاينة ما كانوا ليرتكبوا جريمتهم تلك وكل إرهابهم لولا الدعم الأمريكي اللامتناهي”، وندد “بالتصريحات العربية عن حق اليهود في أن يكون لهم أرضا وفي أن يعيشوا فيها بأمان”.

ولفت غندور الى ان “هذه التصريحات ساهمت وتساهم في استمرار العدو في سياساته العنجهية والاجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم”، وسأل غندور “عن أرض من يتخلون ويبيعونها بثمن بخس لليهود؟”، وتابع “هذه أرض الاسراء والمعراج ومهبط الرسالات ولن نتخلى عنها أبدا مهما بلغت التضحيات”.

المصدر: فلسطين اليوم