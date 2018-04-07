أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد “التعاون والتضامن على كل المستويات بين حزب الله وحركة أمل”، ولفت الى ان “هذا المسار ليس موجها ضد أحد الفرقاء والشركاء الآخرين في الوطن مع اعتزاز الحزب بكل الحلفاء الاستراتجيين وخاصة التيار الوطني الحر”.

كلام السيد امين السيد جاء السبت خلال حفل حفل اطلاق الخطط السنوية للاتحادات والمجالس البلدية “حصاد 2017- مسار 2018” الذي اقامته وحدة العمل البلدي في حزب الله في قاعة تموز في مدينة بعلبك البقاعية، بحضور اعضاء لائحة الوفاء والامل في بعلبك الهرمل وحشد من رؤوساء وأعضاء البلديات ومخاتير بلدات محافظة بعلبك- الهرمل، وفاعليات دينية واجتماعية وسياسية.

وقال السيد امين السيد إن “ما أنجز في بعلبك الهرمل مقارنة بالوقت هو كبير ولكن ما هو مطلوب بالنسبة لحاجات المنطقة أكثر”، وتابع ان “الصوت هو بمثابة رصاصة ضد المشروع الذي يريد ان يستهدف المقاومة”، واضاف ان “الوجود امام صندوق الاقتراع في الانتخابات المقبلة هو كما الوجود في أي جبهة”.

من جهة ثانية، لفت السيد أمين السيد الى ان “المستكبرين لديهم برامج هدفها ان تصل بالبيئة المستهدفة الى الحضيض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام