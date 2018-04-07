السيد ابراهيم أمين السيد: المستكبرون لديهم برامج هدفها ان تصل بالبيئة المستهدفة الى الحضيض – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 7 2018 - 17:27
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
فلسطين المحتلة: 32 شهيدا ومئات الجرحى برصاص قوات العدو الصهيوني منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى
أذربيجان: وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز يدينون جرائم التنظيمات الإرهابية وإعتداءات العدو الاسرائيلي ضد سوريا
وزراء خارجية دول حركة عدم الإنحياز يؤكدون ضرورة التوصل الى حل سياسي للأزمة عبر عملية سياسية بقيادة سورية
الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع عند الجهة الجنوبية والغربية لمدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
وزارة الدفاع الروسية: "جيش الإسلام" يقصف دمشق ويطلق النار على مواقع للجيش السوري
إستشهاد 6 مدنيين بينهم طفلة وجرح أكثر من 30 آخرين باعتداءات إرهابيي "جيش الإسلام" على أحياء مدينة دمشق
القوات العراقية تتمكن من تفكيك خلية إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية جنوب مدينة الموصل
الخارجية القطرية: الأزمة الخليجية لن تطرح على أجندة القمة العربية المقرر إجراؤها في 15 نيسان المقبل في السعودية
وزيرا المالية والأشغال علي حسن خليل ويوسف فنيانوس يقاطعان مؤتمر الطاقة الإغترابية في باريس
خليل حول سبب المقاطعة: معركتنا الإنتخابية نخوضها في لبنان وإنتخابات المغتربين نديرها بطاقتنا وليس بطاقات الدولة
وزيرة التنمية الادارية عناية عز الدين: سنحمي خيار المشاركة السياسية الفاعلة كي لا نسلم بلدنا لأطراف تفتقد معنى السيادة
النائب نواف الموسوي: إذا لم نغلق مسارب الهدر والفساد فإن ما يوضع في السلة سوف يتسرب منها
النائب ياسين جابر: إن دخول خيار الأمل والوفاء بقوة الى المجلس النيابي يستطيع أن يحرز فارقا في السياسة اللبنانية
الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا يطلق "حملة حقي" لإقرار حقوقهم المدنية والسياسية وتسهيل مشاركتهم في الاقتراع
لبنان: لجنة المتعاقدين الأساسي وحراك المتعاقدين الثانويين أعلنتا تنفيذ إعتصام مطلبي صباح الإثنين أمام وزارة التربية
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل قريباً ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
البيت الأبيض: إجراءات ترامب حيال البضائع الصينية أسهمت بتعزيز الإقتصاد الأميركي
كندا: مقتل 14 شخصا واصابة 14 آخرين من فريق لـ" لعبة الهوكي" أثناء تصادم حافلتهم بشاحنة قاطرة على طريق سريع غرب البلاد
السيد ابراهيم أمين السيد: المستكبرون لديهم برامج هدفها ان تصل بالبيئة المستهدفة الى الحضيض
منذ 5 mins
7 April، 2018
التعليقات
ذات صلة
السيد ابراهيم أمين السيد: علاقة التعاون والثقة بين حركة أمل وحزب الله هي علاقة مميزة جدا
السيد ابراهيم أمين السيد:الرؤية الاستراتيجية بيننا وبين الرئيس عون هي التي صنعت التفاهم وليس التفاهم هو الذي صنع الرؤية الاستراتيجية
رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم أمين السيد: نحن لا يمكن أن نكون ضابطة أمنية أو نأخذ مكان الدولة وما يجب علينا نقوم به
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..