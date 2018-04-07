أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر السبت توجه وفد فني من قطاع الكهرباء إلى السودان قريبا لبدء التنفيذ الفعلي لمشروع لربط الكهربائي بين البلدين. وأمل ان “يكون ذلك منفذا لنقل الطاقة الكهربائية العملاقة لأوروبا”.

وقال شاكر في حديث له من الخرطوم عقب مباحثات أجراها مع وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى إن “زيارته الحالية للسودان تأتي بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الربط الكهربي معها على مستوى قدرات 220 ألف فولت”، موضحا أنه “بحث مع الجانب السوداني بعض الدراسات المبدئية للربط الكهربي ووضع أسس التحرك في المستقبل القريب”.

وأضاف شاكر أنه “في غضون الفترة القريبة المقبلة سيتوجه إلى السودان وفد فني من قطاع الكهرباء في مصر بهدف تحويل المباحثات وخطة التعاون إلى واقع حقيقي”، لافتا إلى أن “عملية التطوير في مصر تتحرك بسرعة كبيرة جدا وسيكون التحرك بنفس السرعة في التعاون مع السودان وتحسين منظومة الطاقة الكهربية”.

المصدر: سبوتنيك