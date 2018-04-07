أعلنت وزارة الدفاع الروسية “عن خروج 33345 ألف شخص من مدينة دوما في الغوطة الشرقية منذ 5 أذار/مارس الماضي بينهم 29217 ألف مدني و738 مقاتل و3390 من أفرد عائلاتهم”.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا الجنرال يوري يفتوشنكو في بيان له السبت “نتيجة للاتفاقات التي توصل إليها مركز المصالحة الروسي مع جيش الإسلام، جرى خروج 33345 ألف شخص من مدينة دوما في الغوطة الشرقية منذ 5 أذار/مارس بينهم 29217 ألف مدني و738 مقاتل و3390 من عائلاتهم”.

وأشار رئيس المركز إلى أن “عملية خروج المسلحين والمدنيين توقفت في الوقت الحالي”.

وتوقفت عملية خروج المسلحين من مدينة دوما وانسحبت الحافلات من المدينة إلى معبر مخيم الوافدين بانتظار حل الخلافات التي ظهرت بين عناصر الفصيل الارهابي الذي قام صباح السبت بالاعتداء على الاحياء السكنية في العاصمة السورية دمشق ما أدى استشهاد ومقتل العشرات.

المصدر: سبوتنيك