تمكنت مجموعة “هاكرز” فلسطينية من اختراق قرابة 45 موقع إسرائيلي على شبكة الانترنت السبت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل على حدود قطاع غزة.

ووضع الهاكرز صورة تجمع عدد من المواطنين الفلسطينيين على حدود غزة يحملون مواطناً على أكتافهم رافعاً علم فلسطين عالياً في السماء وفي خلفية الشاشة تظهر غيمة سوداء في إشارة إلى “جمعة الكوشوك”، كما بث الهاكرز صوت الآذان عند فتح المواقع المخترقة.

يُشار إلى أن الأسبوع الماضي تمكنت المجموعة ذاتها من اختراق نحو 48 موقعاً إسرائيلياً تأكيداً على هشاشة أمن المعلومات لدى الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم