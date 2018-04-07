دعت “القوى الوطنية والإسلامية” في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة جماهير الشعب الفلسطيني إلى إحياء الذكرى الـ70 لمجزرة دير ياسين من قبل العدو الاسرائيلي، وذلك يوم الاثنين المقبل من أمام دوار المنارة الساعة الـ6 مساء.

وقالت القوى في بيان لها السبت إن “يوم الثلاثاء المقبل سيشهد وقفة تحدي أمام ضريح الشهيد الوزير زياد أو عين في بلدة ترمسعيا، إثر محاولة عصابة المستوطنين تدنيس وتخريب النصب التذكاري، وذلك بعد مباشرة بعد اعتصام الأسرى الأسبوعي أمام الصليب الأحمر في مدينة البيرة”.

ودعت القوى “أهالي محافظة رام الله والبيرة إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس بعد صلاة الجمعة باتجاه حاجز بيت ايل الاحتلالي تأكيدا على رفض قرارات ترمب وإجراءات الاحتلال وانسجاما مع الوحدة الميدانية على جميع نقاط التماس مع العدو في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ورفضا لصفقة القرن وأية محاولات للقفز عن حقوق شعبنا”.

المصدر: فلسطين اليوم