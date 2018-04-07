دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات إلى فتح تحقيق دولي فوري بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، مديناً مواصلة حملة التحريض التي تقودها الولايات المتحدة دفاعاً عن الاحتلال والمجازر التي ترتكبها في أرض فلسطين المحتلة.

وأشار عريقات في بيان له اليوم السبت، إلى أن شعبنا الفلسطيني لا يستغرب من تصريحات نيكي هيلي التي أثبتت جدارتها بعدائها له، والتي تتماهى مع المصالح العنصرية، والاستمرار في خرق القانون الدولي والأخلاق الإنسانية وحماية قوة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الذي ضرب أرقى الأمثلة لشعوب الأرض في الصمود والصبر والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة والتصدي للطغيان. وقال: “ونستغرب أيضاً أن تقوم وزارة الخارجية الأميركية بلعب دور قادة جيش الاحتلال في إعطاء التعليمات حول ما ينبغي على أبناء شعبنا القيام به أو عدم القيام به، وفي تحديد المساحة الفاصلة غير الشرعية التي تفرضها قوات الاحتلال بالأمر الواقع داخل قطاع غزة”.

وأضاف: “نستغرب تباكي الإدارة الأميركية على الأطفال الذين أريد لهم أن ينسوا حقهم في العودة إلى ديارهم التي شُرد منها آباؤهم وأجدادهم بالقوة، ولكنهم أصروا على التمسك بهذا الحق وتوجيه رسائلهم السلمية المدوية إلى العالم بضرورة إنفاذ هذا الحق. وتساءل عريقات لماذا يبرر بيان وزارة الخارجية الأميركية قتلهم لهذا السبب، ويصوره على أنه إجراء طبيعي يقوم به جيش الاحتلال؟”.

وأضاف: “كما تتعمد الادارة الأميركية أيضاً التغاضي عن استشهاد العشرات من أبناء شعبنا المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم الانساني والسياسي الطبيعي في التظاهر سلمياً من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال الذي دام لأكثر من خمسين عاماً”. وأكد عريقات أن الحل الوحيد الذي يكفل معالجة المشاكل الانسانية في قطاع غزة التي تتحدث عنها الإدارة الأميركية يتمثل في رفع الحصار فوراً وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وتجسيد سيادة دولة فلسطين و”عاصمتها القدس الشرقية”.

وختم بالقول: “سنواصل حراكنا القانوني والسياسي السلمي في المحافل الدولية بما في ذلك تقديم ملفات مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات الأممية من أجل حماية حقوق شعبنا وتأمين الحماية الدولية له ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة للقانون الدولي وفتح تحقيق فوري في جرائمه، يوازيه حراك شعبي سلمي حتى نيل جميع حقوقنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

المصدر: وكالة صفا