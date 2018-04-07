شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن الاحتلال الإسرائيلي يريد من مجازره بحق المتظاهرين محاولة نشر الرعب والخوف في صفوف الفلسطينيين، وقال إن “شعبنا قادر على أن يخلط الأوراق في أصعب الأوقات والظروف وأحلكها”.

هنية وفي كلمة له في المسجد “العمري الكبير” بغزة قبيل أداء صلاة الجنازة على جثمان الزميل الصحفي الشهيد ياسر مرتجى في مدينة غزة الذي ارتقى متأثرًا بجراح أصيب بها أمس خلال تغطيته المهنية لمسيرة العودة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قال إننا “نقف أمام شهيد مجاهد من شهداء شعبنا شهداء مسيرة العودة فرسان الحقيقة الذين يدفعون حياتهم ثمنا لنقل رسالة أهل الحق وصورة شعب فلسطين المرابط على هذه الأرض المباركة”.

وأضاف “أننا أمام ياسر الذي خرج بنفسه يحمل كاميرته ليوجه سهام الحقيقة لباطل الاحتلال البغيض لينقل صورة هذا الشعب المحاصر”. وأردف “نحن أمام شهيد كان في مقدمة الزحوف التي وصلت إلى حدود قطاع غزة والتي دكت بعنفوانها وسلميتها وحضارتها نظرية الأمن والعسكر المستنفر من قبل قوات الاحتلال”. وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن المعركة مع الاحتلال هي “معركة في عالم الوعي والامن والسياسة والعسكر”، مشددا على تمسك شعبنا بثوابته وفي مقدمتها حق العودة.

وكان الزميل مرتجى أعلن عن استشهاده فجرًا متأثرًا بجراح أصيب بها بعد أن قنصه جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال تغطيته مسيرات العودة.

المصدر: قناة القدس