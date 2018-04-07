أعلن الجيش التركي إقامة نقطة مراقبة جديدة بمحافظة حماة السورية، في إطار اتفاق “مناطق خفض التوتر”.

وبحسب وكالة الأناضول، فقد توجهت قافلة عسكرية تركية مؤلفة من 100 مركبة صباح اليوم، إلى منطقة “مورك” في الريف الشمالي لمحافظة حماة، مرورا بقرى كفر لوسين، وسرمدا، ومدينتي معرة النعمان وخان شيخون، من أجل إنشاء نقطة المراقبة. وتبعد النقطة 88 كيلومترا عن الحدود التركية، و3 كيلومترات عن مواقع انتشار قوات الجيش السوري والحلفاء.

ومنتصف سبتمبر / أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، توصلها إلى اتفاق لإنشاء مناطق خفض توتر تشمل محافظة إدلب، وأجزاء محددة من محافظات حلب (شمال)، وحماة (وسط)، واللاذقية (غرب).

ومنذ منتصف أكتوبر / تشرين الأول 2017، تواصل القوات المسلحة التركية إنشاء وتعزيز نقاط عسكرية على خط إدلب ـ عفرين، بهدف مراقبة الالتزام بخفض التوتر.

المصدر: وكالة الاناضول