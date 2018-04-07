أعلنت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أن الدوحة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في أعمال القمة العربية العامة التي ستجري في الرياض، وستشارك فيها. وقالت الخاطر: “قطر تلقت دعوة رسمية وستشارك في قمة الرياض”، وذلك دون تحديد من سيمثل قطر في القمة.

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أعلن استضافة السعودية للقمة العربية الـ29، وذلك بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من المقرر أن تعقد القمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها اعتذرت.

ويأتي انعقاد القمة العربية الـ29 كأول قمة عربية تنظم بعد المقاطعة الدبلوماسية للدوحة التي أعلنتها 4 دول عربية، هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، منذ 5 يونيو الماضي، متهمة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية. من جانبها نفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الحصار المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني.

يذكر أن هذه القمة ستصبح أول قمة عربية تنعقد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوائل ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وتأكيده أن السفارة الأمريكية ستنقل من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وعقدت القمة العربية السابقة في الأردن في مارس 2017، وتناولت مسودة البيان الختامي، عددا من القضايا الهامة والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية.

المصدر: موقع روسيا اليوم