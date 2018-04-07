أصيبت امرأة مسلمة محجبة بجروح جراء حادث طعن تعرضت له في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية (جنوب)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية ليلة الجمعة/السبت.

وذكر موقع “دالاس نيوز″ الإخباري الأمريكي أن رجلا هاجم المرأة (31 عاماً) التي تعمل ممرضة بسكين وطعنها في ذراعها به أثناء عودتها من عملها، بعد أن وجه إليها إهانات عنصرية بسبب حجابها.

وأضاف الموقع أن سائق سيارة أخرى شاهد الحادث وحاول منع الاعتداء، لكن المهاجم تمكن من الهرب في النهاية.

وذكر الفرع المحلي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في هيوستن، أنه رصد مكافأة قدرها خمسة آلاف دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على المهاجم، حسب بيان.

وأضاف المجلس أن الهجوم وقع يوم الخميس الماضي.

وقال مصطفى كارول، المدير التنفيذي لـ “كير” في هيوستن: “نأمل من أي شخص لديه معلومات عن هذا الهجوم المدفوع بالكراهية على ما يبدو أن يبلغ فوراً سلطات إنفاذ القانون”.

وأصيبت المرأة بجرح قطعي في ذراعها جراء الهجوم ونقلت إلى مستشفى للعلاج.

وأعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق في الحادث.

المصدر: وكالة الاناضول