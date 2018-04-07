قررت دار الحياة الناشرة لجريدة الحياة الدولية، وقف إصدار النسخ الورقية من الجريدة.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعا على مدار يومي 27 و28 مارس/ آذار الماضي، لبحث أوضاع الدار ومستجدات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتجية تراجع الدخل من الإعلانات، والتحول من النشر الورقي إلى الرقمي، حسب موقع الحياة.

وأكد مجلس الإدارة على إعادة الهيكلة، “لكي يكون مكتب الدار في دبي لتوحيد كل الجهود في غرفة أخبار موحدة، من خلال دمج كل الإمكانات لتوفير المحتوى والمضمون لمنتوجات الدار الورقية والرقمية بجودة ونوعية ومصداقية ميزتها لأعوام”.

المصدر: سبوتنيك