ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة وأصيب أكثر من 38 مدنياً بجروح جراء استهداف إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف أحياء سكنية في مدينة دمشق. وقال المدير الطبي لمشفى المواساة الدكتور صبحي البحري في تصريح إن 6 مدنيين استشهدوا وأصيب أكثر من 38 نتيجة اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على أحياء دمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن إرهابيي “جيش الإسلام” المتحصنين في مدينة دوما أطلقوا صباح اليوم 7 قذائف هاون على حي المزة 86 السكني ومحيط ساحة الأمويين ومنطقتي أبو رمانة وعش الورور ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة. وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وعدد من السيارات والممتلكات العامة والخاصة.

وفي وقت سابق ذكرت “سانا” أن 4 مدنيين بينهم طفلة استشهدوا وأصيب أكثر من 30 مدنيا بجروح بعضهم بحالة خطرة نتيجة القذائف التي أطلقها إرهابيو “جيش الإسلام” على حي المزة 86 السكني ومحيط ساحة الأمويين.

واستشهد أمس 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأصيب 22 آخرون بجروح نتيجة اعتداء إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على منطقتي الربوة ومساكن برزة وحي المزة 86 ومحيط ساحة الأمويين بدمشق.

المصدر: وكالة سانا