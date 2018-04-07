ردت وحدات الجيش السوري بالأسلحة المناسبة على اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” المنتشرين في دوما بالغوطة الشرقية بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق.

وأفادت وكالة سانا بأنه بعد عمليات استطلاع ورصد دقيقة للمرابض والمواقع التي يطلق إرهابيو جيش الإسلام منها القذائف على دمشق نفذت وحدات من الجيش عمليات قصف مركزة براجمات الصواريخ والطيران الحربي أسفرت عن تدمير العديد من الأوكار ومنصات إطلاق القذائف وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد.

ويستهدف إرهابيو جيش الإسلام منذ ساعات الصباح الأولى الأحياء السكنية في مدينة دمشق بالقذائف الصاروخية والهاون ما تسبب باستشهاد وجرح عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية في محيط ساحة الأمويين والمزة 86 وعش الورور.

المصدر: وكالة سانا