الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع عند الجهة الجنوبية والغربية من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق بعد معارك مع ارهابيي جيش الاسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2018 - 13:40
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الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع عند الجهة الجنوبية والغربية لمدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق
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الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع عند الجهة الجنوبية والغربية من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق بعد معارك مع ارهابيي جيش الاسلام
منذ 48 mins
7 April، 2018
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