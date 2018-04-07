أكد الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، “أن شعبنا الفلسطيني وللجمعة الثانية على التوالي يسطر تضحيات كبيرة أمام الحرية والكرامة وهي الطريق الذي اختاره لاسترداد حقوقه المسلوبة، مشيراً إلى أن ارتقاء هذا الكم الكبير من الشهداء والجرحى للأسبوع الثاني دليل على عدوانية الاحتلال ودمويته”.

ووجه حبيب خلال تصريحات إذاعية “التحية لأبناء شعبنا المقاوم والرحمة للشهداء الذين ارتقوا، والشفاء العاجل للجرحى”، مشدداً على أن مواصلة الاحتلال اقتراف مزيدٍ من الجرائم كونه بعيداً عن الحساب، ولو يعرف أن هناك قوى دولية يمكن أن تحاسبه لما تجرأ في استهداف هذا العدد الكبير”.

وأكد أن “موقف الولايات المتحدة في التصدي لأي قرارات يمكن أن تدين “إسرائيل” متوقع فهي مشاركة في عدوانها على شعبنا وستعطل أي قرارات قادمة” ، قائلاً “نحن نعيش في معادلة دولية ظالمة ومجتمع دولي لا يعرف الرحمة تقوده الولايات المتحدة التي تجردت من كل شعاراتها عن حقوق الانسان”.

وبشأن القمة العربية المتوقع عقدها بشأن غزة، فقال حبيب “نحن لا نعول مطلقاً على القمم العربية نحن نعول على الله سبحانه وتعالى أولاً ونعول بعدها على شعبنا الفلسطيني”.

المصدر: فلسطين اليوم