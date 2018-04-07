ارتفاع عدد الشهداء نتيجة اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على أحياء دمشق إلى 5 مدنيين بينهم طفلة وجرح أكثر من 30 آخرين (مصدر طبي) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2018 - 11:44
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ارتفاع عدد الشهداء نتيجة اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف على أحياء دمشق إلى 5 مدنيين بينهم طفلة وجرح أكثر من 30 آخرين (مصدر طبي)
منذ 37 mins
7 April، 2018
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