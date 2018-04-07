يعمل “فيسبوك”، منذ فضيحة “كامبريدج أناليتيكا”، على طرح ميزات جديدة لتحسين الخصوصية على الموقع.

ومن المقرر أن تطرح الشركة أحد أكبر هذه التغييرات يوم الاثنين 9 أبريل/ نيسان المقبل، ويتمثل ذلك في أدوات التحكم في التطبيقات الخارجية، بحسب موقع “ميرور” البريطاني.

وفي منشور حول التغييرات الجديدة، قال مايك شروبفر مدير التكنولوجيا في “فيسبوك”: “بداية من الاثنين، 9 أبريل/ نيسان المقبل، سنقوم بعرض “رابط” أعلى صفحة “آخر الأخبار” ليتمكن المستخدمين من معرفة التطبيقات التي يستخدمونها، فضلا عن المعلومات التي تستخدمها هذه التطبيقات.

وأضاف: “سيتمكن المستخدمون من إزالة التطبيقات التي لا يريدونها. وكجزء من هذه العملية، سنتيح للحسابات، التى تعرضت للاختراق من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، معرفة المعلومات التي استخدمتها الشركة”.

وتشمل التغييرات الرئيسية في هذه العملية أيضا إزالة إمكانية البحث عن الأصدقاء باستخدام رقم الهاتف المحمول، وحذف سجلات الرسائل والمكالمات التي تعود لأكثر من عام.

وتابع شروبفر: “نعتقد أن هذه التغييرات ستحمي معلومات المستخدمين بطريقة أفضل”.

المصدر: سبوتنيك