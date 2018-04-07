تشتهر الخضراوات بشكل عام بفوائدها التي تعود على الصحة، ولكن هناك مجموعة من الخضراوات التي تمتاز عن غيرها بكونها أغنى وأكثر فائدة، إليك أهمها، وتعتبر الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالمعادن والفيتامينات المختلفة، ولكن هناك مجموعة منها تمتاز عن غيرها بسبب خصائصها وفوائدها العديدة، تعرف عليها الان.

1- السبانخ: هو من الخضراوات الورقية الخضراء والتي تمتاز في:

-كوب واحد من السبانخ، أي 30 غراماً منه، يمدك في 56% من الحصة اليومية من فيتامين A

-كوب واحد من السبانخ يوفر لك الحصة اليومية الكاملة من فيتامين K

-الكوب الواحد يحوي على 7 سعرات حرارية فقط.

كما يحتوي السبانخ على مضادات أكسدة قوية، تساعد في خفض خطر الإصابة بالامراض المزمنة والسرطان، وفي دراسة نشرت في عام 2015، وجدت أن تناول السبانخ يحمي القلب ويعزز من صحته، إضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع.

2- الثوم: استخدم الثوم منذ القدم كواحد من العلاجات الطبيعية للعديد من الأمراض، والسبب في ذلك يعود إلى مادة الأليسين (Allicin) التي تدخل في تركيبه والمسؤولة عن الفوائد العديدة المرتبطة به، حيث وجدت الدراسات العلمية المختلفة أن الثوم يعمل على:

-نتائج بعيدة المدى لجراحة شفط الدهون

-تنظيم مستويات السكر في الدم

تعزيز صحة القلب

-خفض مستويات الكوليسترول السيئة والدهون الثلاثية

-الحماية من الإصابة بالسرطان وبالأخص سرطان الكبد.

3- الكرنب الأجعد (Kale): بما أنه واحد من الخضراوات الورقية الخضراء، فإنه يمتاز بجميع الفوائد التي تقدمها هذه الخضراوات:

-كوب واحد منه، أي 67 غراماً، يحتوي على كمية عالية من مجموعة فيتامين B والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس.

-كوب واحد من الكرنب الأجعد يمدك بالحصة اليومية الكاملة من فيتامين A وC وK

-تناول الكرنب الأجعد يعزز من صحة القلب بسبب مضادات الأكسدة التي يحتويها.

-يساعد الكرنب الأجعد في خفض الكوليسترول السيء وضغط الدم المرتفع.

4- الجزر: لطالما أرغمتنا أمهاتنا على تناول الجزر بسبب فوائده العديدة، فماذا تعرف عنه؟

-كوب واحد من الجزر، أي ما يقارب 128 غراماً، يمدك بالحصة اليومية من فيتامين A

-يحتوي على مضاد أكسدة يدعى بيتا كاروتين الذي يحمي من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان البروستاتا والرئة

-يحتوي الجزر على كمية عالية من فيتامين C وK والبوتاسيوم.

5- البطاطا الحلوة: هي من الخضراوات الجذرية، وتمتاز بلونها البرتقالي وطعمها اللذيذ، ولكن ماذا عن فوائدها؟

-حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم تحتوي على 4 غرام من الألياف وغرامين من البروتين وكمية عالية من فيتامين C وB6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم

-تحتوي البطاطا الحلوة على مستويات عالية من فيتامين A تدعى البيتا كاروتين وتمدك بالحصة اليومية منها.

-البيتا كاروتين يعمل على خفض خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الرئة والثدي.

6- الزنجبيل: هل تعلم أن الزنجبيل يعتبر واحداً من الخضراوات الجذرية؟

استخدم الزنجبيل في العصور السابقة بالعلاجات البديلة بسبب الفوائد العديدة المرتبطة به، وأهمها:

-يساعد الزنجبيل في علاج الغثيان

-يحتوي الزنجبيل على مضادات الالتهاب التي تقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والنقرس

-يقلل تناول الزنجبيل من الألم الناتج عن هشاشة العظام

-من شأنه أن يساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم.

7- البروكلي: ينتمي البروكلي إلى الخضراوات الصليبية، وهو غني بمركب الجلاكوسينولات (glucosinolate) الذي يمتاز بفوائده الكثيرة:

-وجد أن للبروكلي دوراً في الحماية من الإصابة بالسرطان مثل سرطان الثدي

-يساعد تناول البروكلي بخفض خطر الإصابة بالامراض المزمنة المختلفة

-يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

-كوب واحد من البروكلي، أي 91 غراماً منه، يمدك بالحصة اليومية من فيتامين K وC والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

8- الهليون (Asparagus): الهليون من الخضراوات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، مما يجعله من الأساسيات في نظامك الغذائي.

-نصف كوب من الهليون، أي 90 غراماً منه، يوفر لك ثلث الحصة اليومية من الفولات التي تحتاجها إضافة إلى السيلينيوم وفيتامين K والثيامين

-تناول الهليون خلال الحمل يحمي من العيوب الخلقية للجنين

-يعزز الهليون من صحة الكبد.

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المصدر: ويب طب