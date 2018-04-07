طلبت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن الجمعة أن يتبنى المجلس بيانا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الفلسطينيين لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بعد ظهر الجمعة لصحافيين إن “هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن”. وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانا على غرار بيان آخر قدمته الكويت قبل أسبوع ولاقى وقتذاك اعتراضا من الولايات المتحدة.

لكن أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه قال إن الولايات المتحدة أبدت مجددا الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.

يذكر ان اكثر من 15 شهيدا وعشرات الاصابات من المدنيين الفلسطينيين العزّل سقطوا الجمعة الماضي في ما سمي تظاهرات “مسيرة العودة” برصاص الاحتلال قرب حدود غزة كما استشهد امش الجمعة عدد اخر واصيب المئات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + وكالات