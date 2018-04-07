اعلن ممثل لوزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت ، ان العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا هي بمثابة “إشارة” لروسيا ، مشيرا إلى ان واشنطن لا ترغب في قطع الحوار، وستتابع تواصلها مع موسكو .

وقال الممثل لوكالة ” سبوتنيك ” : ” الإجراءات الروسية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا جزء من عدوان مدعوم باستمرار، امتد إلى الأحداث الأخيرة ونشأ قبل اليوم الأول للإدارة الحالية (للولايات المتحدة الأمريكية) والإشارة التي يجب ان تفهمها الحكومة الروسية هي أن إجراءاتها الضارة ستترتب عليها عواقب وخيمة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك