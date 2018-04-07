عقدت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في منطقة صيدا اجتماعا طارئا في قاعة مسجد الشهداء في مخيم عين الحلوة، اليوم، على خلفية الإشكال الذي وقع أمس في حي الصفصاف في مخيم عين الحلوة، وأدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.

ووجه المجتمعون التحية ل”شعبنا الفلسطيني، الذي يخوض معركة العودة ضد الاحتلال الصهيوني، وهو اليوم جسد أروع الملاحم متمنين “الشفاء العاجل للجرحى والمجد للشهداء والنصر لشعبنا”.

وإذ دانوا “الإشكال الذي حصل أمس وأودى بحياة المظلومين شادي حمد وعامر شريدي وإصابة عدد من الجرحى الأبرياء”، عزوا “أهل وذوي المظلومين”، موجهين التحية “لموقفهم المسؤول في عدم الانجرار إلى الفتنة”.

وحذروا من “العبث بأمن مخيمنا وسلامة أهله، وما ينتج عن هذا العبث من إزهاق للأرواح وتدمير لأرزاق الناس وممتلكاتهم”، مؤكدين أنهم “بالتنسيق والتوافق مع الجميع، تسليم مسببي الإشكال إلى القضاء اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام