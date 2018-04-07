أطلقت القوة الصاروخية اليمنية مساء اليوم الجمعة، صاروخاً باليستياً نوع “بدر1″ على معسكرا سعودي في نجران. وأكد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز ” بدر1 ” محلي الصنع على معسكر قوة الواجب السعودي في نجران.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت أمس الأول صاروخاً باليستياً من نوع ” بدر1″ على خزانات أرامكو في جيزان. يُذكر أن القوة الصاروخية أطلقت بداية الأسبوع صاروخاً باليستياً من نوع ” قاهر تو إم” على معسكر سعودي في جيزان.

وتأتي هذه الضربات الباليستية المنكلة بقوى العدوان رداً مباشراً على جرائم العدوان المستمرة بحق المدنيين، وذلك تأكيداً على الرد القاسي المستمر، الذي لن يتوقف إلا بتوقف العدوان.

المصدر: المسيرة نت