فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 6-4-2018.

دمشق وريفها:

ـ دخلت قوات من الحرس الجمهوري في الجيش السوري مزارع مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق من عدة محاور بعد تمهيد جوي ومدفعي تم خلاله تدمير الخطوط الدفاعية والدشم والتحصينات ومرابض الهاون لإرهابيي “جيش الإسلام، حسب ما ذكرت “قناة الإخبارية السورية”.

– ذكر مصدر عسكري أنَّ إرهابيي “جيش الإسلام” وبعد عرقلتهم للاتفاق القاضي بإخراجهم من مدينة دوما قصفوا بالقذائف ضاحية حرستا وممر مخيم الوافدين.

ولفت المصدر العسكري إلى أنَّ إرهابيي “جيش الإسلام” يعرقلون “اتفاق دوما” ويرفضون إطلاق المختطفين الموجودين في المدينة.

وبين المصدر العسكري أن الطيران الحربي السوري رد على مصادر النيران التي أطلقها الإرهابيون على الأحياء السكنية في ضاحية حرستا وممر مخيم الوافدين، وأن العمل العسكري على مواقع إرهابيي “جيش الإسلام” في مدينة دوما لن يتوقف قبل أن يتم تحرير المختطفين.

ـ استشهد 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأصيب عشرات آخرين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على منطقتي الربوة ومساكن برزة وحيي المزة 86 والمزرعة ومحيط ساحة الأمويين بمدينة دمشق وعلى ضاحية حرستا السكنية وممر الوافدين بريف دمشق.

ـ استشهد مدني وأصيب 6 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة خلف جامع الخنساء بحي برزة في مدينة دمشق.

ـ قال مصدر عسكري إن أكثر من 50 ألف مدني عادوا إلى منازلهم في غوطة دمشق الشرقية حتى الآن.

ـ عثر الجيش السوري على شبكة أنفاق للإرهابيين في حي جوبر بدمشق، وقالت “قناة الإخبارية” إن أهالي حي جوبر يستعدون للعودة إلى منازلهم بعد ما قام الجيش بتحريره من الإرهاب.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مدني جراء الاشتباكات بين مسلحي “قسد” و “لواء ثوار الرقة” التابع لها في محيط قرية القحطانية بريف الرقة الشمالي الغربي.

ـ قُتل مدنيين اثنين جراء انفجار لغم بهما من مخلفات داعش في مدينة الرقة.

ـ سادت حالة من التوتر والاستنفار الأمني لـ “قسد” داخل مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، بعد العثور على جثة أحد مسلحيها موضوعة داخل إحدى حاويات القمامة في الحي الأول بالمدينة.

دير الزور وريفها:

ـ وصل رتل عسكري تابع لـ “التحالف الدولي” إلى حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشرقي، وأقام الرتل حاجزاً له عند دوار المعامل.

ـ سرق مسلحو “قسد” أموال عدد من المدنيين وهواتفهم المحمولة اثناء خروج المدنيين من بلدة الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتل طفلان وأصيب آخرون جراء انفجار لغم زرعه الجيش التركي، غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي بالقرب من الحدود السورية _التركية.

ـ أُصيب عدد من المدنيين إثر استهداف “هيئة تحرير الشام” مدينة دارة عزة وقريتي عنجارة ومكلبيس في ريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية.

ـ دخلت مجموعات من “الفرقة التاسعة” التابعة لـ “جيش الائتلاف المعارض” إلى مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي وتمركزوا بمحيط المدينة.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب عددٌ من المدنيين إثر الاشتباكات والقصف المتبادل بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في محيط بلدة احسم وقرية مرعيان بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

حمص وريفها:

ـ أُصيب عدد من المدنيين جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء الزهراء والعباسية وجب الجندلي بمدينة حمص، مصدرهما المجموعات المسلحة.

حماة وريفها:

ـ دخل وفدٌ عسكري تركي إلى مدينتي مورك وكفرزيتا وقريتي لحايا وتل فاس في ريفي حماه الشمالي والشمالي الغربي تمهيداً لإنشاء نقاط مراقبة جديدة.

المصدر: الاعلام الحربي