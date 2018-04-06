أعلنت “جبهة العمل الاسلامي في لبنان”، في بيان، ان منسقها العام الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد، استقبل في مقر الجبهة في بيروت مستشار وزير الأوقاف السوري الدكتور نبيل سليمان يرافقه عضو مكتب ممثلية الإمام السيد علي الخامنئي في سوريا الشيخ محمد باقر الناصري، اللذين سلماه دعوة له ولأعضاء من الجبهة لحضور المؤتمر السنوي الأول لوحدة الأمة تحت شعار: “القدس وجهتنا”، والذي سيعقد في أجواء احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج في دار الأسد للثقافة والفنون في دمشق، يوم الثلاثاء المقبل، والذي دعا إليه كل من وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية، واتحاد علماء بلاد الشام، والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب.

وأشار بيان الجبهة إلى انه سيتم ضمن فعاليات المؤتمر “الإعلان عن إطلاق “المجمع السوري لوحدة الأمة” والذي يهدف لمواجهة الإرهاب والتطرف والتكفير والمخططات الأميركية والصهيونية التي تستهدف المنطقة”.

واعتبر الجعيد أن “انعقاد هذا المؤتمر في هذه الحقبة والفترة التاريخية الهامة، بعد الانتصار الكبير الذي حققته سوريا ومحور المقاومة في المنطقة، بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، ضد محور الشر والارهاب التكفيري والصهيوني هو أمر هام جدا، ويأتي ليؤكد صلابة هذا المحور الممتد من طهران إلى بغداد فدمشق فلبنان وفلسطين في مواجهة محور الشر الأميركي الصهيوني، ويأتي ليؤكد أيضا حقيقة الوجهة والبوصلة الحقيقية للأمة ألا وهي وجهة القدس وفلسطين الحبيبة”.

وختم بالقول: “إن وحدة الأمة ووحدة محور المقاومة، سينتصر بإذن الله بلا أدنى شك”.

المصدر: الوكالة الوطنية